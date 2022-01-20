"Євросолідарність" вийшла в лідери партійного рейтингу на виборах до ВРУ
Партія "Європейська солідарність" зміцнює своє лідерство та випереджає президентську політсилу "Слуга народу" на 4%. Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, за "ЄС" були б готові віддати свій голос 14% опитаних, повідомляє Обозреватель.
Такі дані оприлюднила компанії Gradus за результатами опитування, проведеного 19 січня. Серед тих, хто визначився зі своїм вибором, показник становить 22%.
"ЄС" лідирує в чотирьох макрорегіонах – на заході за неї готові проголосувати 28% респондентів, у Києві – 28%, на півночі – 19%, у центрі – 24%. На сході України політичну силу підтримують 13% опитаних, на півдні України – 19%.
Водночас "Слугу народу" готові підтримувати 11% від усіх опитаних та 18% від тих, хто визначився. Партія лідирує лише у двох макрорегіонах. На сході країни за політичну силу готові голосувати 17% від опитаних, на заході – 20%, у Києві – 13%, на півночі – 16%, у центрі України – 22%, на півдні – 20% опитаних.
Підтримка інших партій:
- "Опозиційна платформа – за життя" – 6% (10%),
- "Батьківщина" – 5% (8%),
- "Українська стратегія Гройсмана" – 5% (7%),
- Інші політичні сили показують рівень підтримки, нижчий за 5%.
Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18- 60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Розмір вибірки: 1000 респондентів.