Із країн Балтії. США дозволили постачання в Україну Javelin і Stinger

США дозволили країнам Балтії поставити в Україну зброю американського виробництва - протитанкові комплекси Javelin та зенітно-ракетні комплекси Stinger, повідомляє Новое время.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела пише, що адміністрація президента США Джо Байдена також повідомила Конгрес, що планує передати Україні п'ять транспортних гелікоптерів Мі-17, сказали співрозмовники газети. Гелікоптери призначалися афганської армії та перебували в Україні на ремонті.

Представник Держдепартаменту заявив, що США та їхні партнери «єдині в тому, щоб прискорити допомогу у забезпеченні безпеки України».