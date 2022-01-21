США передадуть Україні п'ять вертольотів Мі-17 - WSJ

США передадуть Україні п'ять військово-транспортних вертольотів Мі-17. Ці машини призначалися для військових в Афганістані, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

За даними джерел видання Wall Street Journal, США планують поставити Україні п'ять вертольотів Мі-17. Їх спочатку передбачалося передати військовим Афганістану. Зазначається, що вертольоти ремонтувалися на українських підприємствах.

Нагадаємо, раніше стало відомо про плани США направити Україні нову військову допомогу. Йшлося про вертольоти Мі-17В5 і Мі-8МТВ, які належали військово-повітряним силам Афганістану.

Зазначимо, на початку грудня минулого року Україна попросила США передати частину американських озброєнь, які призначалися Афганістану до захоплення там влади "Талібаном".