Блінкен закликав світ звернути увагу на ситуацію навколо України

Блінкен закликав світ звернути увагу на ситуацію навколо України

Весь світ має подбати про вирішення ситуації навколо України. Принципи поставлені на карту.﻿ Про це написав в Twitter держсекретая США Ентоні Блінкен, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Він звернув увагу на те, що ситуація навколо України - це не просто "регіональний конфлікт".

"Уряди і громадяни в усьому світі мають подбати про те, що відбувається в Україні. Це не віддалений регіональний конфлікт і не черговий приклад цькування з боку Росії. Принципи, поставлені на карту, зробили світ більш безпечним і стабільним протягом десятиліть", - написав він.

Ентоні Блінкен відвідав Україну з візитом 19 січня, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

Зазначимо, раніше Блінкен заявив, що завтрашня зустріч з Лавровим у Женеві покаже, чи готова Росія до мирного вирішення ситуації навколо України.

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