Блінкен закликав світ звернути увагу на ситуацію навколо України

Весь світ має подбати про вирішення ситуації навколо України. Принципи поставлені на карту.﻿ Про це написав в Twitter держсекретая США Ентоні Блінкен, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Він звернув увагу на те, що ситуація навколо України - це не просто "регіональний конфлікт".

"Уряди і громадяни в усьому світі мають подбати про те, що відбувається в Україні. Це не віддалений регіональний конфлікт і не черговий приклад цькування з боку Росії. Принципи, поставлені на карту, зробили світ більш безпечним і стабільним протягом десятиліть" , - написав він.

Ентоні Блінкен відвідав Україну з візитом 19 січня, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

Зазначимо, раніше Блінкен заявив, що завтрашня зустріч з Лавровим у Женеві покаже, чи готова Росія до мирного вирішення ситуації навколо України.