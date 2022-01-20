У Кремлі відреагували на пропозицію Ердогана щодо переговорів Путіна та Зеленського

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував ідею президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо проведення особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського та голови Кремля Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

Пєсков, зокрема, наголосив, що підготовка до такої зустрічі не ведеться.

"По цій зустрічі немає нічого. Є лише накачування України озброєнням та невиконання нею мінського комплексу заходів" , - заявив Пєсков.

20 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара хоче організувати зустріч президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна віч-на-віч.

Він наголосив, що відносини між Україною та Росією «засмучують Туреччину».