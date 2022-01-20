У Міноборони відмовились коментувати повідомлення щодо іноземного озброєння

Міністерство оборони України не планує коментувати жодні неофіційні повідомлення щодо надання Україні іноземної допомоги у вигляді озброєнь, військової техніки, обладнання, інших елементів такої допомоги, яка наразі надходить, запланована або перебуває на стадії обговорення, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони.

У заяві зазначили, що обсяги такої допомоги Україні наразі є безпрецедентними.

"Ми наполегливо працюємо над збільшенням об’єму і розширенням номенклатури засобів оборони, які надаються Україні. Це можливо за умови відповідального підходу з дотриманням розумних обмежень, які є звичною практикою у діяльності подібного роду" , - зазначають у відомстві.

Тепер, за даними Міноборони, офіційні повідомлення щодо фактично наданої допомоги поширюватимуться в координації з партнерами у відповідний момент і в обсязі, який не зашкодить національним інтересам.

"З величезною повагою ставлюсь до роботи засобів масової інформації, але прошу врахувати, що держава-агресор безпосередньо та через агентів впливу докладає значних зусиль для зниження міжнародної допомоги Україні, блокування поставок зброї оборонного призначення, навіть — нелетальної, інших потрібних речей, які рятують життя наших воїнів" , - підкреслив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, дотримання політики конфіденційності у визначених моментах є однією із ключових засад політико-дипломатичних відносин, в тому числі у сфері оборони.

"Хочу подякувати нашим партнерам за підтримку. Ми кожен день послідовно зміцнюємо нашу армію. Наші воїни налаштовані дати жорстку відсіч будь-яким спробам агресії. Через це, зокрема, на сході останнім часом ми спостерігаємо деморалізацію російських окупаційних військ. Вони навіть рідше влаштовують провокації, адже отримують гідну відповідь. Сподіваюсь на розуміння ЗМІ і дякую за інформаційну підтримку Збройних Сил" , - зазначив Резніков.

Нагадаємо, нещодавно в Україну прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії Збройним Силам України. Раніше також повідомлялося, що Канада вивчає варіанти надання Україні озброєння.