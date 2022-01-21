Блінкен і Шольц обговорили заходи щодо РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен та канцлер ФРН Олаф Шольц у четвер обговорили спільні позиції щодо жорстких наслідків для Росії у разі посилення її агресії проти України, а також виклики Китаю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Канцлер і держсекретар знову заявили про непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також спільну відданість запровадити жорсткі заходи у разі, якщо Росія посилить агресію проти України" , - йдеться у пресрелізі Держдепу.

"Вони також обговорили виклики, які представляє Китайська народна республіка" , - наголошується у документі.

Блінкен і Шольц також торкнулися теми відновлення СВПД. Вони, зокрема, заявили про необхідність оперативно повернутися до виконання зобов'язань щодо ядерної угоди, поки не стане надто пізно.