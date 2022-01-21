21 січня 2022 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день обіймів, День дотепних фраз, Міжнародний день фетишу, Міжнародний день дитячого свята, Міжнародний день тренувальних штанів, повідомляє УНІАН.

У Польщі - День бабусі, в Ісландії - Свято середини зими "Торраблоут", День чоловіка, в США - День бананового хліба, День свого власного будинку, День подяки білкам, День злакового батончика, День паскудних шкарпеток, в Білорусі - День інженерних військ, в Канаді - День квебекського прапора, День Лінкольна Олександра, в Киргизстані - День інженерних військ, в Домінікані - День Святої Діви Марії Альтаграсії, в Болгарії - День пологової допомоги, в Норвегії - День принцеси Інгрід Олександри, у Барбадосі - День Еррола Барроу.

Пам'ятні дати 21 січня, річниці та події

У 1793 році в ході Великої Французької революції за постановою "народного" суду був страчений Людовик XVI, звинувачений у змові проти свободи нації і проти загальної безпеки держави.

У 1790 році у Франції була "запатентована" гільйотина.

У 1796 році англійський лікар Едвард Дженнер вперше відкрив метод вакцинації від віспи.

У 1840 році француз Дюмон-Дюрвіль на вітрильнику "Астролябія" відкрив нову південну землю - Антарктиду, якій дав ім'я своєї дружини – Земля Аделі.

У 1899 році компанія "Адам Опель", заснована п'ятьма братами Опелями для виробництва швейних машин і супутнього обладнання, в німецькому Русселхаймі почала виробництво свого першого автомобіля.

21 січня 1954 року з верфі Гротона американського штату Коннектикут у присутності президента США Ейзенхауера зійшов перший у світі атомний підводний човен. Він був названий "Наутілус", на честь твору Жюля Верна, а ще через вісім місяців він був прийнятий на озброєння ВМС США. При довжині 97 метрів і ширині 8,2 метра, човен мав водотоннажність 4092 тонни. Він провів рекордний на той момент час під водою без спливання і показав найбільшу швидкість під водою – до 20 вузлів. "Наутілус" став також першою субмариною, яка пройшла Північний полюс під льодами Арктики 3 серпня 1958 року.

Цікаво, що на борту цього судна проводилися психотропні випробування. "Наутілус" зараз стоїть в Гротоні меморіального причалу. До речі, вперше діючий зразок підводного човна був створений в 1620 році для короля Англії Джеймса голландським інженером Корнеліусом ван Дреббелем - в Лондоні був побудований і успішно випробуваний в Темзі весельний підводний човен. Під час Першої світової війни з'явилися підводні човни з дизельним двигуном для руху на поверхні, і електричним - для руху під водою. Всього за час війни 600 підводних човнів воюючих держав потопили 55 великих бойових кораблів (лінкори і крейсера), 105 есмінців, 33 субмарини.

У 1976 році авіалайнер "Конкорд" - британо-французький надзвуковий пасажирський літак - вилетів у свій перший комерційний рейс - з Лондона в Бахрейн.

У 2003 році в Мексиці, в штаті Коліма, стався землетрус магнітудою 7,6 бала. 29 людей загинули, 300 отримали поранення, близько 10 000 залишилися без даху над головою. Землетрус зруйнував 2005 будівель і пошкодив 6615 будівель.

У 2006 році в лісі поблизу австрійського міста Цветль була виявлена зарита в свинцевій коробці "Сальєра". Це - частково покрита емаллю золота настільна статуетка, виконана в 1543 році флорентійським золотих справ майстром Бенвенуто Челліні для французького короля Франциска I і представляє собою вершину декоративно-прикладного мистецтва епохи маньєризму. По суті - це сільничка. 11 травня 2003 року "Сальєра" була викрадена з Музею історії мистецтв, який на той час перебував на ремонті. Хоча вартість скульптури оцінювалася не менше ніж в 50 млн євро, австрійський уряд запропонував за повернення сільнички порівняно скромну нагороду в 70 000 євро.

Пояснювалося це тим, що збути твір такого рівня просто неможливо. При цьому застрахована "Сальєра" була тільки на половину ринкової вартості, так як можливість викрадення такого шедевра просто не розглядалося. Розрахунок адміністрації музею виправдався: 21 січня 2006 року поліція виявила "Сальєру" закопаною в свинцевій коробці в лісі біля міста Цветль.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 21 січня вшановує пам'ять єпископа, преподобного Еміліана. У народі день називають "День Омелі", "Омелян Кумішний", "Омелян Перезимник".

Що сьогодні не можна робити

Не можна в першій половині дня важко фізично працювати. Всі справи необхідно перенести на вечір. Не можна купувати мотузки - можете накликати біду. Ще не можна варити і пити кисіль - до небіжчика.

Прикмети на 21 січня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

якою буде погода в цей день - таким буде і серпень;

дме південний вітер або йде сніг - влітку будуть сильні грози;

день безвітряний - літо буде теплим;

сильний мороз - потепління довго чекати;

яскраві місяць і зірки - скоро вдарять морози.

Іменини 21 січня

Іменини у Георгія, Івана, Василя, Еміліана, Григорія, Євгена, Віктора, Іуліана, Антонія, Василини, Іллі, Володимира, Дмитра та Михайла.