Блінкен звернувся до росіян на тлі напруженої ситуації

Захід не прагне поставити під загрозу безпеку росіян. Кремль несе відповідальність за ескалацію навколо України.﻿ Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

"І якби я міг поговорити з російським народом, я б сказав йому, що ви заслуговуєте жити в безпеці і гідно, як і всі люди в усьому світі, і ніхто - ані Україна, ані Сполучені Штати, ані НАТО або країни-члени - не прагнуть поставити це під загрозу" , - заявив Блінкен.

Він зазначив, що в разі війни громадяни Росії будуть зазнавати.

"Що дійсно загрожує вашій безпеці, так це безглузда війна з вашими сусідами в Україні з усіма витратами, що витікають з цього. Перш за все для молодих людей, які будуть ризикувати або навіть віддавати за це своє життя" , - підкреслив держсекретар.

Блінкен також заявив, що в умовах російської ескалації ставки для України стають більш очевидними. Йдеться не тільки про загрозу вторгнення, йдеться про право України на існування.

Раніше Блінкен закликав весь світ подбати про вирішення ситуації навколо України.