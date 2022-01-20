ВВП України минулого року виявився гіршим за очікуваний

Валовий внутрішній продукт в Україні у 2021 році зріс лише на 3,0%, що нижче за прогноз НБУ в жовтень минулого року, коли очікувалося зростання на рівні 3,1%, повідомляє Корреспондент.

Про це у четвер, 20 січня, інформувала пресслужба НБУ. Як зазначили в Нацбанку, зростання було нижчим очікуваного.

"Серед причин - стрімке подорожчання енергоносіїв та їх дефіцит, вплив низьких урожаїв 2020 року, повільніше відновлення сектора послуг, обмежені потужності окремих виробничих секторів, більш суттєві втрати від пандемії, а також стрімка фіскальна консолідація" , - йдеться у повідомленні НБУ.

Також НБУ погіршив прогноз щодо ВВП на поточний 2022 рік. Тепер зростання валового внутрішнього продукту очікується на рівні 3,4%, тоді як у жовтні НБУ прогнозувало зростання економіки на 3,8%. Згідно з оновленим прогнозом, у 2023 році економіка зросте на 3,7% (раніше очікувалося зростання на 4,0%). 2024 року очікується зростання на 4,0%.

Як зазначили в НБУ, економіку підтримають споживчий попит і ще досить сприятливі умови торгівлі.

"Однак вагомим стримуючим фактором залишатиметься напружена геополітична ситуація, яка негативно впливатиме на інвестиційні рішення. Крім того, попри поступове згасання пандемії, наслідки коронакризи залишатимуться досить відчутними. Порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит окремих видів сировини, насамперед у першому півріччі, також обмежуватимуть потенціал зростання" , - йдеться в повідомленні.

За прогнозом НБУ, у 2023-2024 роках зростання реального ВВП пришвидшиться. Цьому має сприяти стабілізація геополітичної ситуації протягом 2022 року, остаточне вичерпання негативних ефектів пандемії, подальше зростання світової економіки та збереження досить сприятливих умов торгівлі.