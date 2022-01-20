Зону ООС відвідала делегація британських політиків

Район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відвідала делегація Комітету із закордонних справ парламенту Великої Британії, повідомляє Корреспондент.

Як інформує пресцентр штабу ООС, заступник командувача Об'єднаних сил бригадний генерал Анатолій Шевченко ознайомив іноземних гостей із поточною ситуацією в районі проведення ООС.

"Британські парламентарі на власні очі побачили наслідки російської збройної агресії: зруйновані будинки мирних жителів та понівечену громадянську інфраструктуру в місті Авдіївка" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, члени делегації побували на деяких позиціях підрозділів ЗСУ і поспілкувалися з українськими військовими.