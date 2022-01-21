Байден нагадав РФ про високу ціну за агресію проти України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росія заплатить високу ціну за агресію щодо України, навіть якщо вона не буде супроводжуватися відкритими воєнними діями, повідомляє Сьогодні.

Про це президент США сказав на зустрічі з членами Цільової групи щодо впровадження інфраструктури у США у четвер, 20 січня.

"Росія має великий досвід використання з метою агресії заходів, крім відкритих бойових дій: напади збройних формувань, так звані атаки в сірих зонах, дії російських солдатів без російської форми" , — зазначив Байден.

Президент США нагадав про російське вторгнення у 2014 році, яке почалося із появи "зелених чоловічків", а також хакерські атаки, які він зарахував до способів ведення "гібридної війни".

"Це стосується "зелених чоловічків" у формі та кібератак. Ми повинні бути готові дати рішучу та спільну відповідь на це із застосуванням різних інструментів, які є в нашому розпорядженні" , — наголосив Джо Байден.

Крім того, він попередив, що будь-який перетин кордону України організованими військовими підрозділами РФ буде вважатися вторгненням.