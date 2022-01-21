"Ліверпуль" переміг "Арсенал" та вийшов у фінал Кубка ліги

Визначився другий фіналіст Кубка ліги. "Ліверпуль" на виїзді переміг "Арсенал" з рахунком 2:0 та вийшов у фінал, де зустрінеться з "Челсі", повідомляє РБК-Україна.

"Арсенал" приймав "Ліверпуль" у матчі відповіді 1/2 фіналу Кубка ліги. В першому матчі команди зіграли 0:0 на полі "мерсисайдців".

Матч розпочався з атак господарів поля і вже на 6-й хвилині Александр Ляказетт влучив у поперечину. Та вже на 19-й хвилині Діогу Жота отримав м’яч від Александра-Арнольда обіграв захисників та відкрив рахунок. До кінця тайму "Ліверпуль" контролював гру, не дозволяючи "канонірам" створювати гольові моменти.

На початку другого тайму Ляказетт міг зрівнювати рахунок, але пробив вище воріт. В наступній атаці Кейд Гордон мав шанс подвоїти рахунок, проте він не влучив у ворота. На 59-й хвилині можливість забити мав Ібрагіма Конате, але стійка врятувала ворота "Арсеналу". В наступній атаці Еміль Сміт-Роу не використав шанс зрівняти рахунок, пробивши повз ворота. На 78-й хвилині Діогу Жота вийшов на побачення з воротарем та подвоїв рахунок.

Завдяки перемозі над "Арсеналом" "Ліверпуль" вийшов у фінал Кубка ліги де зустрінеться з лондонським "Челсі". Матч відбудеться 27 лютого в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Нагадаємо, що раніше "Челсі" обіграв "Тоттенхем" та вийшов у фінал Кубка ліги.