Журналісти оприлюднили розмову чиновників про зрив запуску об'єкту у Чорнобилі

Посадовці державної компанії Енергоатом на нараді обговорювали, як приховати факти зникнення частини грошей на будівництво стратегічного об'єкта в Чорнобилі, — про це сказано в розслідуванні програми Схеми, повідомляє Новое время.

За даними Схем, йдеться про затримку із введенням в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобилі. У грудні позаминулого року менеджмент Енергоатому казав, що об'єкт готовий майже на 100%. Тоді ж, за даними журналістів, було укладено непублічну угоду на 422 млн грн із новим приватним підрядником, залученим без тендеру, — фірмою КБР.

Протягом 2021 року Енергоатом перерахував компанії понад 1 млрд грн на завершення будівництва — удвічі більшу суму, сказано в розслідуванні. У керівництві не надали журналістам договір і кошторис передбачених видатків.﻿

Інфографіка: Schemes (RFE/RL Graphics)

Схеми заявили, що отримали запис наради в кабінеті високопосадовця Енергоатому, яка, ймовірно, відбулася 28 грудня 2020 року. Вони зіставили запис з іншими фактами та подіями того часу, що «дозволяє з високою ймовірністю говорити про його автентичність». Учасники наради, особи яких встановили Схеми, відмовилися коментувати запис, але не спростували, що такі переговори були.

"Ви розумієте, що гроші пішли, продані, сп**жені тощо. Треба знаходити інші джерела фінансування, причому їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не зовсім розуміємо" , — каже на записі голос, схожий на голос Миколи Божка.

Божок керує Атомпроектінжинірингом — підрозділом Енергоатому, який виступає замовником будівництва об'єкта.﻿

Інфографіка: Schemes (RFE/RL Graphics)

Інфографіка: Schemes (RFE/RL Graphics)

У кабінеті, ймовірно, були присутні приватні підрядники та субпідрядники, які до цього освоювали кошти на будівництво сховища. Судячи з розмови учасників наради, частина грошей зникла, і представник Енергоатому розмірковує, як це приховати: «закрити дірки» через стару закупівлю і старого підрядника Укрбудмонтаж або через залученого нового підрядника КБР.

"У мене є дірки, які простіше залатати з того боку, ніж з цього. Тому що дірки бувають різні. Тому слухайте уважно, припиніть панікувати… Ми будемо сильно напружуватися для того, щоб максимально вас витягти, тому що, витягнувши вас, ми витягнемо себе. Нам вашої крові не треба" , — каже голос, схожий на голос Божка, імовірно, звертаючись до представників приватних фірм, які працювали на об'єкті з 2017 року.

Микола Божко та інші ймовірні учасники розмови не відповіли на запитання журналістів. Також Схеми зверталися до тимчасового в.о. Енергоатому Петра Котіна і міністра енергетики Германа Галущенка, який під час підписання контракту з новим підрядником був віцепрезидентом Енергоатому, але не отримали відповіді.

У лютому 2021-го в.о. голови Енергоатому Петро Котін заявив, що компанія вирішила остаточно відмовитися від вивезення відпрацьованого ядерного палива в Росію. Раніше Україна щороку платила РФ близько 200 млн доларів за послуги з вивезення ядерних відходів.

На ЦСВЯП планують звозити паливо з Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС (Запорізька АЕС має власне сховище). Проєкт будівництва було затверджено урядом у червні 2017 року, але терміни завершення постійно зсувалися. Наразі в керівництві називають остаточною датою введення ЦСВЯП в експлуатацію березень 2022 року, повідомляють Схеми.