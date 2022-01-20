Парламент Литви не підтримав обов'язкову COVID-вакцинацію медиків

Сейм Литви не підтримав запровадження в країні обов’язкової вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 для медиків та працівників соціальних служб, повідомляє Укрiнформ.

Як передають литовські ЗМІ, законопроєкт про обов'язкове щеплення був ініційований урядом, який стверджував, що захід спрямований на забезпечення безпечної роботи закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги в умовах швидкого поширення штаму Омікрон.

Раніше голова уряду Литви Інгріда Шимоніте наголосила, що дуже важливо мінімізувати ризики для медиків під час виконання ними своїх професійних обов'язків.

Опоненти законопроєкту натомість заявляли, що це рішення лише поляризуватиме суспільство, адже, вже й без того, у Литві невакциновані лише 1% медичних працівників.

Зрештою, у парламенті "за" проголосували 60 депутатів, "проти" - 53, утрималися - 10.