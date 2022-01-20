Польща розглядає можливість поставок зброї в Україну

Варшава розглядає можливість надання Києву військову допомогу і це питання обговорюється у польській Віслі Президентами України та Польщі Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою, повідомляє Укрінформ.

Про це в ефірі польського телеканалу, заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

“Про це розмовляють обидва Президенти” , - підкреслив Солох, відповідаючи на запитання, чи Польща має намір надати Україні військову підтримку у контексті військової агресії Росії.

За його словами, під час розмов Президентів “обговорюватимуться можливості підтримки України також і в матеріальному плані, а не лише у контексті політичної підтримки”.

Солох додав, що перед зустріччю із Зеленським Дуда обговорив питання надання допомоги Україні у колі представників польського уряду, зокрема керівництва Міноборони, МВС та МЗС Польщі.