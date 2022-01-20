США офіційно звинуватили в повітряному піратстві білоруських чиновників

США висунули офіційні звинувачення в повітряному піратстві представникам режиму в Білорусі, причетних до інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у травні 2021 року, коли був арештований опозиційний журналіст.﻿ Про це йдеться у заяві Офісу прокурора південного округу штату Нью-Йорк, повідомляє Укрінформ.

«Високопоставлені білоруські чиновники вдалися до змови, використавши хибну загрозу замінування (літака – ред.), щоб незаконно перенаправити в інше місце пасажирський рейс, де були й американські громадяни, з метою арешту білоруського дисидента» , - зазначається в заяві.

Зокрема, офіційні звинувачення висунуті проти гендиректора підприємства БелАероНавігація, його заступника та двох офіцерів білоруської служби безпеки.

При цьому, американські правоохоронці підкреслили, що білоруська сторона грубо порушила стандарти безпеки пасажирських польотів з метою «переслідування інакомислення та свободи слова» в країні.

Білоруські чиновники, проти яких були висунуті обвинувачення, перебувають на території своєї країни. Водночас, американські правоохоронці заявили, що вони налаштовані рішуче, щоби притягти до відповідальності «учасників шокуючої змови, яка мала на меті здійснення повітряного піратства». У Штатах підкреслили, що ці дії порушили не тільки міжнародні норми, але й кримінальне право США.