Білий дім: рішення про наступні кроки щодо РФ - після зустрічі в Женеві

Наступні кроки на російському напрямі зовнішньої політики Білий дім обговорюватиме після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен повернеться з переговорів у Женеві з російським міністром Сергієм Лавровим.﻿ Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час регулярного брифінгу в четвер, повідомляє Укрінформ.

«Я очікую, що після повернення держсекретаря Блінкена вони обговорюватимуть з командою з питань національної безпеки, які подальші кроки будуть правильними» , - зазначила Псакі.

Вона також зауважила, що поки нічого не може сказати про заплановані контакти між американською та російською сторонами, в тому числі на рівні глав держав.

У цьому контексті Псакі звернула увагу на інтенсивну дипломатію з росіянами минулого тижня, нинішнє європейське турне Держсекретаря Блінкена, а також численні контакти з європейськими союзниками й партнерами, включно з Україною.

Крім того, за її словами, президент Байден спілкується із членами Конгресу США щодо питання з Україною, які недавно прибули з Києва, де зустрічалися з представниками української влади.