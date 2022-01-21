Джонсон обговорив з Шольцем обстановку навколо України
Прем'єр Великобританії Борис Джонсон поговорив телефоном з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про ситуацію в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Лідери обговорили тривожні події на українському кордоні та погодилися, що подальша військова агресія дорого обійдеться Росії", - інформує канцелярія прем'єр-міністра.
Зазначається, що Джонсон і Шольц висловили "глибоке занепокоєння дестабілізуючими діями Росії в Україні, що тривають". Вони заявили, що "будь-яке вторгнення в Україну буде серйозною стратегічною помилкою".
При цьому Джонсон наголосив на важливості спільної роботи союзників по НАТО з скоординованого реагування.
"Лідери домовилися підтримувати тісний контакт з цього питання, і прем'єр-міністр заявив, що сподівається на тісне співробітництво з канцлером Шольцем протягом усього їхнього головування в G7", - йдеться у повідомленні.