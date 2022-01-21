Джонсон обговорив з Шольцем обстановку навколо України

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон поговорив телефоном з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про ситуацію в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Лідери обговорили тривожні події на українському кордоні та погодилися, що подальша військова агресія дорого обійдеться Росії" , - інформує канцелярія прем'єр-міністра.

Зазначається, що Джонсон і Шольц висловили "глибоке занепокоєння дестабілізуючими діями Росії в Україні, що тривають". Вони заявили, що "будь-яке вторгнення в Україну буде серйозною стратегічною помилкою".

При цьому Джонсон наголосив на важливості спільної роботи союзників по НАТО з скоординованого реагування.