У Сенаті США представили законопроект про ленд-ліз для України

Сенатор із США Джин Шахін представила законопроєкт про ленд-ліз для України. Він покликаний спростити надання військової допомоги країні, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Ініціатива з'явилася за підсумками недавньої поїздки делегації американських парламентаріїв в Україну.

"Цей законопроєкт наділить президента розширеними повноваженнями швидше укладати угоди ленд-лізу безпосередньо з Україною і прискорювати постачання військового обладнання, необхідного для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення" , - йдеться в заяві сенатора.

Практика "ленд-лізу" отримала широку популярність в роки Другої світової війни, коли США на частково взаємооборотній основі постачали зброєю і стратегічними матеріалами союзників по антигітлерівській коаліції.