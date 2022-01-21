У Саудівській Аравії виявили алею гробниць часів пірамід

У Саудівській Аравії археологи виявили "похоронні алеї", яким 4500 років, а також тисячі кам'яних підвісних гробниць. Поки невідомо, чи могли на них проходити похоронні процесії, проте такі шляхи могли сприяти подорожам, повідомляє Обозреватель.

Роботу дослідників на чолі з науковим співробітником Університету Західної Австралії Метью Далтоном було опубліковано в журналі The Holocene, пише Live Science. Зазначається, що похоронними алеями називаються тому, що поруч із ними розташовані гробниці. Найдовша з них простяглася на 105 миль (170 км).

"Похоронні алеї", виявлені в Саудівській Аравії. Джерело: Live Science

Як зазначив Далтон, більшість цих проспектів "були просто сформовані у міру того, як земля ставала гладкою від кроків стародавніх людей – і особливо, від копит їхніх домашніх тварин". За його словами, ці алеї могли б сприяти подорожам на великі відстані.

"Слідуючи цими шляхами, люди могли подолати відстань не менше 530 км із півночі на південь" , – наголосив він.

Більшість цих проспектів були просто сформовані від кроків давніх людей. Джерело: Live Science

Дослідник додав, що археологи мало знають про ритуали, які проводилися на похоронних алеях або навіть у гробницях, збудованих уздовж доріжок, оскільки людські останки всередині них перебувають у поганому стані. Крім того, деякі гробниці були пограбовані, внаслідок чого в них не залишилося жодних артефактів. Попри нестачу інформації, "неважко уявити, що гробниці використовувалися для поминання померлих" .

"Ми можемо навіть уявити собі похоронні процесії, що проходять алеями від осілих оаз у бік гробниць, але це суто гіпотетичне припущення, поки ми не знайдемо більше доказів" , – сказав Далтон.

Приблизно у той час, коли будувалися гробниці й проспекти, єгиптяни звели піраміди, зокрема Велику піраміду в Гізі. Тим часом у Месопотамії, розташованій на північ від Аравії, процвітали різні цивілізації, які будували міста та великі храми у формі пірамід, відомі як зікурати. Хоч процвітання культур у сусідніх Єгипті та Месопотамії, Далтон не вважає, що люди в Саудівській Аравії надихнулися ними на будівництво похоронних алей та гробниць.