Офіцер ЗСУ закрив тілом підлеглого від вибуху гранати

На Миколаївщині старший лейтенант Збройних сил України Богдан Федосенко врятував свого підлеглого. Він закрив його собою від вибуху гранати, повідомляє Обозреватель.

Богдане Федосенко. Джерело: Facebook Командування сил логістики ЗСУ

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Командування сил логістики ЗСУ. 25-річний боєць, який служить у військовій частині А0598, отримав осколкові поранення та травми (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Інцидент стався на полігоні під час занять із вогневої підготовки, якими керував Федосенко.

Один із військовослужбовців покинув гранату, але вона скотилася на бруствер (насип фортифікаційної споруди). Старший лейтенант відштовхнув від місця вибуху сержанта Романа Шубіна, закривши його собою, чим урятував життя підлеглого.

Федосенка госпіталізували з осколковим пораненням та травмами. Він запевнив, що почувається зараз добре і готовий повернутися на службу, однак він має пройти недовгу реабілітацію.