Путін надав главі "Газпрому" звання Героя праці

Президент Росії Володимир Путін присвоїв топменеджеру "Газпрому" Олексію Міллеру звання Героя праці Росії. Такий подарунок Міллер отримав напередодні свого 60-річчя, повідомляє Сьогодні.

В указі Путіна йдеться, що Міллер нагороджений "за особливі заслуги", йдеться на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ..

"За особливі трудові заслуги перед державою і народом присвоїти звання Героя праці Російської Федерації Міллеру Олексію Борисовичу — голові правління, заступнику голови ради директорів ПАТ "Газпром", місто Санкт-Петербург" , — зазначено в указі.

Як пише Wikipedia, Олексій Борисович Міллер — голова правління ВАТ "Газпром", заступник голови ради директорів компаній "Газпром нафта", "Газпромбанк" і "Согаз". Кандидат економічних наук. Має низку державних нагород, зокрема орден "За заслуги перед вітчизною" IV ступеня, отриманий у 2006 році за внесок у розвиток газового комплексу Росії. У 2015 році, за версією журналу Forbes, зайняв 54-е місце серед найвпливовіших людей світу. Належить до найближчого політичного оточення президента Росії Володимира Путіна.﻿