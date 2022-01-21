Британія має план евакуації дипломатів на випадок нападу РФ - ЗМІ

У Британії підготували план евакуації дипломатів з України у разі вторгнення Росії. Проводити операцію буде доручено військовослужбовцям з ескадрону E SAS, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Згідно з матеріалами Daily Express, проводити операцію з вивезення з України співробітників диппредставництв Сполученого Королівства в Україні буде доручено військовослужбовцям з ескадрону E SAS, який місцеві ЗМІ називають "найсекретнішим військово-розвідувальним підрозділом" у складі Збройних сил Великобританії.

Своєю чергою в Міноборони країни заявили, що не мають наміру давати коментарі щодо дій спецпідрозділів британської армії.