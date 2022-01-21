Байден розповів про "справжні перегони" режимів

Американський президент Джо Байден виступив на онлайн-заході Національного комітету Демократичної партії. Він розповів про стан демократичних та авторитарних режимів на цей час, повідомляє Лента.Ру.

Байден заявив про «справжню гонитву» між демократіями та автократіями у сучасному світі. Він наголосив, що лідери Росії та КНР Володимир Путін та Сі Цзіньпін, а також інші глави держав вірять у невідповідність демократій 21 століттю. Байден пояснив таку думку швидкими змінами, які не дозволяють "виробити консенсус через брак часу", проте "автократії можуть просто зробити це".

"Ми продемонструємо, що демократія - це єдиний шлях. Я говорю кожному світовому лідеру, що ставка проти американського народу ніколи не була доброю" , - попередив президент США.

Раніше Байден закидав авторитарним державам виправдання репресивних практик. Такі режими намагаються «розпалити полум'я соціального розколу та політичної поляризації».