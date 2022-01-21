У Сирії з в'язниці втекли десятки бойовиків ІД

Щонайменше 20 ув'язнених з-поміж колишніх бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» втекли з в'язниці Ес-Санавія, розташованої на південній околиці міста Хасеке в Сирії, повідомляє Лента.Ру.

Як пишуть ЗМІ, терористи з курдських формувань, які контролюють місто, блокували квартал Гувейран, де перебуває в'язниця. У небі патрулюють вертольоти ВПС США, які ведуть пошук тих, хто втік.

За інформацією SANA, десятки терористів, які втекли з в'язниці, озброєні. Між ними та охоронцями сталася стрілянина, були чутні також вибухи гранат.

Наразі немає інформації про те, чи в'язні змогли вибратися з міста.