США посилюють COVID-обмеження для іноземців, що в'їжджають

Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) США оголосило в четвер, що вимагатиме від усіх іноземних громадян, які перетинають кордон, повної вакцинації від COVID-19. Включаючи тих, хто в'їжджає в країну за потребою, а не з метою туризму, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як інформує пресслужба відомства, обмеження будуть поширюватися на всіх осіб, які не є громадянами США, незалежно від причини в'їзду в країну, включаючи тих, чиї поїздки викликані необхідністю.

До осіб з посвідкою на проживання правило не відноситься. Нова вимога спрямована на те, щоб знизити навантаження на сферу охорони здоров'я країни, а також сприяти транскордонній торгівлі та подорожам.