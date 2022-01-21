В Анкарі під час демонтажу вкрали міст

В Анкарі група чоловіків розібрала та здала на металолом 500-метровий міст. Вони затримані, повідомляє Корреспондент.

Як пишуть турецькі ЗМІ, вкрадена споруда була збудована у 1936 році. Мостом перестали користуватися близько 40 років тому, коли його було пошкоджено під час повені. Тоді влада збудувала нову переправу.

Майже два тижні тому кілька людей за допомогою спецтехніки (бульдозери і вантажівки) чотири дні демонтували старий міст, залишивши лише бетонний фундамент. Таким чином зловмисники отримали близько 70 тонн металу, який успішно продали.

Зникнення мосту помітили правоохоронці, котрі патрулювали ділянку. При цьому місцеві жителі вважали, що переправу демонтовано за рішенням влади.