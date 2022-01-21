Кремень повідомив про виконання більшістю видань мовного закону

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови під час моніторингу не виявив у місцях продажу друкованих ЗМІ видань, які не мають української версії, повідомляє Укрiнформ.

Як інформує пресслужба секретаріату, під час першого етапу моніторингу 18 січня у Києві оглянуті точки розповсюдження у мережах супермаркетів “Новус”, “Ашан”, “Сільпо”, “Варус”, а також біля станцій метро “Вокзальна”, “Житомирська”, “Академмістечко”, “Героїв Дніпра”. Видань, які вийшли після 16 січня і не мають української версії, у місцях продажу не зафіксовано.

"Як бачимо, основні видавці виконують норму закону. Щобільше, багато з них перейшли на видання газет і журналів виключно державною мовою... З нового року про перехід на українську оголосила низка загальнополітичних, спеціалізованих, розважальних, спортивних газет і журналів. До речі, навіть деякі з тих, на чию законослухняність мало хто розраховував" , - заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Під час моніторингу також встановлено, що в цілому розповсюджувачі дотримуються норми про обов'язкову наявність не менше 50% примірників видань українською мовою.

Водночас зауважується, що у деяких точках продажу ТОВ “Видавничий дім 7я”, ТОВ “Видавництво Кузя”, ТОВ “Мега-прес”, ТОВ “Бурда дистриб’юшенс сервісиз Україна” не виявилося примірників українською мовою газет і журналів, але це може бути пов’язане з недостатнім тиражем примірників українською мовою в умовах перехідного періоду.