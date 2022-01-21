Школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання

Школи Ужгорода з понеділка, 24 січня, переводять на дистанційне навчання через збільшення кількості хворих на гострі респіраторні захворювання та COVID-19, повідомляє Укрiнформ.

Цю інформацію виданню підтвердили у пресслужбі Ужгородської міської ради. За наданою інформацією, відповідне рішення було ухвалено 20 січня на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Термін навчання на дистанційній роботі визначено на два тижні з 24 січня.

Зараз у школах міста 62 класи на самоізоляції через грип, ГРВІ та COVID-19. Водночас дошкільні навчальні заклади працюватимуть у звичному форматі.