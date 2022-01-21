У наступальних операціях тероборона не буде використовуватись – Галушкін
Сили територіальної оборони у разі відкритої агресії не будуть залучені у наступальних операціях, повідомляє Укрінформ.
Про це в інтерв’ю виданню сказав командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін, відповідаючи на питання як діятиме тероборона в разі агресії та чи буде вона використовуватись у наступальних операціях.
«У наступальних операціях, то точно – ні. Коли мова йде про відкриту агресію, то мова йде про оборону, а не про наступальні операції, це по-перше. По-друге, наскільки мені відомо, зараз у Верховній Раді йде робота щодо внесення змін до закону «Про основи нацспротиву», щоб чітко визначити, чи будуть застосовуватися Сили територіальної оборони в межах чи в зоні ведення бойових дій. У законі написано: «Вжити всіх необхідних заходів для захисту…», це значить: «своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення у визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угрупування військ/сил». Звісно, будемо захищати країну, чесно та віддано», - наголосив командувач.