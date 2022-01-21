У наступальних операціях тероборона не буде використовуватись – Галушкін

Сили територіальної оборони у разі відкритої агресії не будуть залучені у наступальних операціях, повідомляє Укрінформ.

Про це в інтерв’ю виданню сказав командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін, відповідаючи на питання як діятиме тероборона в разі агресії та чи буде вона використовуватись у наступальних операціях.