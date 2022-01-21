Курс валют НБУ на 21 січня

Курс валют НБУ на 21 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 21 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 20 січня знизився до позначки 28.32 за 1 долар.

Євро подешевшав на 8 коп. до 32.11 за 1 євро.

Курс рубля впав на 4 коп. до 3.70 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 15 коп. до 38.55 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 30.93 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 7.10 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.323 600 --0.08
EUR Євро 32.114 700 --0.08
RUB Рубль 0.369 590 --0.004
GBP Фунт стерлінгів 38.552 700 --0.148
CHF Швейцарський франк 30,926 000 --0.083
PLN Польський злотий 7.101 100 --0.022

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