Курс валют НБУ на 21 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 21 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 20 січня знизився до позначки 28.32 за 1 долар.
Євро подешевшав на 8 коп. до 32.11 за 1 євро.
Курс рубля впав на 4 коп. до 3.70 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 15 коп. до 38.55 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився рівня 30.93 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 7.10 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.323 600
|EUR
|Євро
|32.114 700
|RUB
|Рубль
|0.369 590
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.552 700
|CHF
|Швейцарський франк
|30,926 000
|PLN
|Польський злотий
|7.101 100