Курс валют НБУ на 21 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 21 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 20 січня знизився до позначки 28.32 за 1 долар.

Євро подешевшав на 8 коп. до 32.11 за 1 євро.

Курс рубля впав на 4 коп. до 3.70 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 15 коп. до 38.55 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 30.93 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 7.10 за 1 польський злотий.