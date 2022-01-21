Влада РФ "кинула" своїх громадян на великі суми
У Росії людей "кинули" на гроші. Там продають ПЛР-тести у декілька разів дорожче, ніж треба. Про це під час виступу в Держдумі розповів російський депутат Олег Нілов, повідомляє Сьогодні.
За словами Олега Нілова, закупівельна ціна ПЦР-тестів в Міністерства промисловості і торгівлі Російської Федерації — 120-150 рублів. Однак росіянам тести на коронавірус продають у 15 разів дорожче.
"Я ставив питання про ціну виробникам про вартість виробництва експрес-тестів. Мінпромторг відповідає, що це комерційна таємниця. Добре, повідомте ціну, за якою ви закуповуєте ПЛР-тести. Повідомили — 120-150 рублів. Тоді чому півтори-дві тисячі (рублів) — вартість ПЛР-тесту для людей? Хто на цьому нагріває руки?", — поцікавився Олег Нілов на засіданні Держдуми.
Член "Справедливої Росії" пообіцяв залучити до розв'язання проблеми Федеральну антимонопольну службу (ФАС) і прокуратуру.