У Пакистані внаслідок теракту загинуло трое людей

Унаслідок теракту в місті Лахор на сході Пакистану, загинуло щонайменше троє людей, ще 23 отримали поранення, повідомляє Укрінформ.

За інформацією Сіньхуа, теракт трапився на популярному ринку.

“Бомбу було закладено у мотоциклі, припаркованому поблизу пункту обміну валют. Вибух зруйнував кілька машин, пошкодив сусідні магазини та вибив вікна у будівлях навколо” , - йдеться у матеріалі.

За словами медиків, кількість загиблих може зрости, оскільки четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

Наразі місце інциденту оточили правоохоронці, які проводять розслідування. Жодна група чи особа поки не взяла на себе відповідальність за теракт.