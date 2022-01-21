У Пакистані внаслідок теракту загинуло трое людей
Унаслідок теракту в місті Лахор на сході Пакистану, загинуло щонайменше троє людей, ще 23 отримали поранення, повідомляє Укрінформ.
За інформацією Сіньхуа, теракт трапився на популярному ринку.
“Бомбу було закладено у мотоциклі, припаркованому поблизу пункту обміну валют. Вибух зруйнував кілька машин, пошкодив сусідні магазини та вибив вікна у будівлях навколо”, - йдеться у матеріалі.
За словами медиків, кількість загиблих може зрости, оскільки четверо постраждалих перебувають у важкому стані.
Наразі місце інциденту оточили правоохоронці, які проводять розслідування. Жодна група чи особа поки не взяла на себе відповідальність за теракт.