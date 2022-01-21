Глави МЗС Канади та Франції обговорили агресію РФ

Міністри закордонних справ Канади Мелані Жолі та Франції Жан-Ів Ле Дріан поговорили про шляхи стримування можливої російської агресії проти України.﻿ Про це за підсумками зустрічі розповіли у МЗС Канади, повідомляє Укрінформ.

“Серед обговорених під час зустрічі питань, міністри поділилися думками стосовно накопичення російських військ у та навколо України. Міністр Жолі наголосила на важливості збереження непохитної підтримки України з метою стримування подальшої російської агресії” , - розповіли у канадському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС додали, що міністри також “наголосили на важливості продовження діалогу, направленого на пошук мирного розв’язання конфлікту”.