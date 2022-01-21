Глави МЗС Канади та Франції обговорили агресію РФ
Міністри закордонних справ Канади Мелані Жолі та Франції Жан-Ів Ле Дріан поговорили про шляхи стримування можливої російської агресії проти України. Про це за підсумками зустрічі розповіли у МЗС Канади, повідомляє Укрінформ.
“Серед обговорених під час зустрічі питань, міністри поділилися думками стосовно накопичення російських військ у та навколо України. Міністр Жолі наголосила на важливості збереження непохитної підтримки України з метою стримування подальшої російської агресії”, - розповіли у канадському зовнішньополітичному відомстві.
У МЗС додали, що міністри також “наголосили на важливості продовження діалогу, направленого на пошук мирного розв’язання конфлікту”.
“Серед інших тем розмови була ситуація в Лівані, центральноафриканському та індійсько-тихоокеанському регіонах”, - зазначили у міністерстві.