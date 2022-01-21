Що очікується на валютному ринку у п'ятницю

У четвер правління Національного банку підняло облікову ставку на 1%, до 10% річних, у рамках боротьби зі зростаючою інфляцією. Зростання облікової ставки має підвищити вартість ресурсів у національній валюті та сприяти зміцненню курсу гривні до іноземних валют. Перша реакція міжбанківського валютного ринку була стриманою; тільки до кінця торгів котирування дещо знизилися.

Ключові проблеми, що викликали падіння гривні наприкінці грудня – на початку січня, поки що залишаються актуальними: і напруженість на кордоні з Росією, і, як наслідок, втеча іноземних інвесторів із українських цінних паперів. Тож очікувати, що вже незабаром гривня відновить зміцнення, не варто. Цілком можливий ще один тест на міцність рівня 28,50 гривень, який на початку тижня вже стримав зростання долара. Тим більше, що Держказначейство вже почало виплачувати компенсацію ПДВ експортерам (вчора їм було направлено 504,5 млн гривень). Тільки зростання пропозиції валюти більше, ніж існуючий попит, допоможе гривні зміцнитися.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 28,25/28,35 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва у четвер кілька разів змінював напрямок тренду. О 9-й ранку оптові обмінні пункти столиці почали продавати долар по 28,36-28,37 гривень; потім буквально протягом години цінник опустився до 28,32-28,33 гривень, а ті, хто мав проблеми з наявністю гривні, готові були віддавати навіть по 28,30. Ще за годину, як тільки на міжбанку котирування пішли вгору, готівковий долар відразу подорожчав до 28,37-28,40 гривень. І нарешті до 17:00 столичні оператори валютного ринку, посилаючись на зниження активності покупців, опустили цінник на продаж до 28,35-28,36 гривень. Сьогодні вранці долар у столиці почнуть продавати за 28,35-28,37 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Сьогодні рівноймовірні і зростання, і падіння.

Євро на ринку FOREX у четвер опустився до позначки 1,1303 долара, падаючи проти всіх провідних світових валют – долара, англійського фунта, швейцарського франка, японської єни. Вранці п'ятниці бачимо спробу частково компенсувати вчорашнє падіння: євро піднялося до 1,1332 долара. Готівковий євро вчора вранці продавали 32,14-32,17 гривень. До обіду він подорожчав до 32,20-32,22 гривень, а надвечір знову подешевшав до 32,15-32,17 гривень, повністю повторивши траєкторію зміни ціни готівкового долара. Сьогодні вранці його знову почнуть продавати 32,15-32,20 гривень. Далі все залежатиме більше від ситуації на українському валютному ринку, ніж розвитку подій на FOREX. Якщо готівковий долар продовжуватиме дешевшати, він обов'язково потягне за собою вниз євро. Ціна готівкового євро останнім часом знижується сильніше, ніж долар, т.к. попит на нього менший, у порівнянні з доларом.

Російський рубль у четвер спробував вирости, але досягнувши 76 рублів за долар, знову почав падати і до ранку п'ятниці опустився до 77 за долар. Станом на 8:30 ранку за київським часом він коливається в межах 76,70-76,80 за долар. Готівковий рубль цього тижня демонструє надзвичайну стабільність. Майже весь тиждень його продавали по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів. Така сама ціна очікується і сьогодні.