У США розповіли, що вважатимуть вторгненням РФ в Україну
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну, повідомляє Слово і діло.
Політик сказав, що не очікує прорив від переговорів з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Женеві, при цьому сподівається почути, до чого Москва прийшла за підсумками минулих консультацій зі США і НАТО.
«Якщо російський солдат перетне кордон України, то це означає, що перед нами серйозна проблема, явний напад на Україну. Будь то хоч один солдат, хоч тисячі», - заявив він.