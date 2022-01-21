У США розповіли, що вважатимуть вторгненням РФ в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну, повідомляє Слово і діло.

Політик сказав, що не очікує прорив від переговорів з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Женеві, при цьому сподівається почути, до чого Москва прийшла за підсумками минулих консультацій зі США і НАТО.