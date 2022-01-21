У Китаї представили чотирилапого робота для військових

У Китаї представили модель чотирилапого робота, імовірно найбільшого у своєму класі — електрична модель допомагатиме військовим у доставці вантажів та розвідувальних місіях, повідомляє 3Dnews.

За даними чотириногий помічник китайських військових може нести 160 кг і бігти зі швидкістю до 10 км/год. Структура платформи дозволяє автономно виконувати складні бойові завдання у різних ландшафтах на пересіченій місцевості — у скелях, траншеях, на луках, полях, пустелях, снігу та на залитих брудом дорогах. Незважаючи на те, що модель, за даними розробників, є найважчим і великим чотирилапим роботом у світі, вона як і її менші побратими здатна бігати, стрибати, повертатися і ходити по діагоналі.

Як повідомляє державний канал China Central Television (CCTV), платформа має 12 модулів та сучасні сенсори, що дозволяють збирати тактичну інформацію з поля бою та оптимізувати військову логістику. Модель можна використовувати в операціях, що відбуваються за будь-якої погоди в зонах бойових дій з високим рівнем ризику, у віддалених прикордонних зонах, у складному середовищі, перебування в якому надто утруднене для солдатів-людей.

Крім нового робота Китай вже розробив «біонічну» собаку Geda вагою 32 кг, здатну нести 40 кг вантажів. Вона розуміє прості голосові команди та здатна розпізнавати обличчя. Вже пройшли випробування робособаки у лісах, на кам'янистих дорогах, у вузьких проходах та на однопланарних мостах.