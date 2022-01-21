Банківські кредити подорожчають після зростання облікової ставки НБУ

НБУ продовжує спроби переконати всіх довкола у тому, що, підвищуючи облікову ставку, він бореться з інфляцією. Але залишається незрозумілим, як подорожчання кредитів дозволить впоратися з дефіцитом сировини чи високою вартістю газу? Бо саме через них такі високі темпи зростання цін на продукти харчування, зауважив засновник компанії. Перформанс-менеджмент Сергій Сароян, повідомляє UBR.

Виробникам зараз необхідна підтримка, тому що їх витрати на виробництво зростають, а підвищити цінник на достатню величину вони просто не можуть.

"По-перше, купівельна спроможність населення вже на межі. По-друге, їх зверху добивають обмеженнями на націнку. Вірний шлях до остаточної ліквідації вітчизняного виробництва" , - зауважує експерт.

Збільшують облікову ставку, щоб зробити вітчизняні облігації трохи привабливішими для іноземців, які на тлі зростання прибутковості американських трежеріс (облігації США) виводять капітал із країни.

Крім того, через повсюдну втрату апетиту до ризику, зростає попит на валюти-притулки, і долар у тому числі. Іншими словами, курс здатний досягти позначки 29 грн/$ вже в найближчі місяці, прогнозує аналітик.