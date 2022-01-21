Нафта подешевшала на даних про запаси у США

Ціни на нафту знижуються під час торгової сесії у п'ятницю, наступного дня після публікації офіційних даних про запаси енергоносіїв у США, повідомляє Интерфакс.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:15 у п'ятницю становить $86,76 за барель, що на $1,62 (1,83%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $0,06 (0,1%) – до $88,38 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $83,79 за барель, що на $1,76 (2,06%) нижче за підсумкове значення сесії в четвер.

Термін дії лютневих контрактів на WTI сплив із завершенням сесії у четвер. Вартість цих контрактів знизилася на $0,06 до $86,9 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 515 тис. барелів - до 413,81 млн барелів, свідчать дані щотижневої доповіді міністерства енергетики країни.

Товарні запаси бензину зросли на 5,87 млн барелів і склали 246,62 млн барелів.

Комерційні запаси дистилятів зменшилися на 1,43 млн барелів, до 127,95 млн барелів.

Експерти, опитані агентством Bloomberg, очікували на зниження запасів нафти на 1,75 млн барелів, збільшення запасів бензину на 2,6 млн барелів і падіння запасів дистилятів на 1,3 млн барелів.

Дані Американського інституту нафти (API), опубліковані в середу, показали збільшення запасів нафти в США на 1,404 млн барелів минулого тижня після зниження на 1,077 млн барелів тижнем раніше. Офіційні дані про запаси в США будуть оприлюднені міністерством енергетики країни у четвер о 18:00 за Києвом.

Тиск на нафтовий ринок також чинить розпродаж на ринках акцій на тлі втечі інвесторів від ризику у зв'язку з перспективою зростання відсоткових ставок, пише Trading Economics.

МЕА в середу підвищило прогноз зростання глобального попиту на нафту на 2022 рік на 200 тис. барелів на добу (б/д), до 3,3 млн б/д. У 2021 році попит у світі, за оцінками агентства, збільшився на 5,5 млн б/д - це на 200 тис. б/д більше, ніж прогнозувалося раніше. За розрахунками аналітиків, у 2021 році попит на нафту склав 96,4 млн б/д, а в 2022 році - 99,7 млн б/д.