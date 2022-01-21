Блінкен заявив про готовність США співпрацювати з РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США неодноразово говорили Росії про готовність співпрацювати, існує багато сфер для спільної роботи двох країн, повідомляє РИА Новости.

"Ми неодноразово наголошували, що хочемо співпрацювати з Росією... Ми повинні разом працювати у багатьох сферах... чи це зміна клімату, коронавірус або вплив нових технологій", - заявив держсекретар в ефірі німецького телеканалу ZDF.

За його словами, НАТО неодноразово простягала Росії руку, щоб побудувати прозорі та позитивні відносини, але отримувала відмову.