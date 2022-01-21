В Україні оголошено штормове попередження

Сильний вітер очікується вночі у західних та східних, вдень у більшості областей України. Також у деяких областях попереджають про ожеледицю на дорогах.

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Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру﻿.

Сьогодні вночі у західних та східних, вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина.

У Києві, Київській області, а також у Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях на дорогах очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).