Названі бестселери європейського авторинку у 2021 році

У 2021 році в ЄС змінився лідер ринку. Volkswagen Golf поступився місцем французькому хетчбеку, а найбільший зріст у кількості продажів продемонструвала Toyota Yaris, повідомляє Автостат.

У 2021 році в рейтингу автомобілів, що найбільше продаються в Союзі, Renault Clio зайняв лідируючу позицію, реалізовано 246 712 таких автомобілів (1,7% ринку). За ним слідує попередній лідер - Volkswagen Golf, який придбаний європейцями в кількості 245 747 одиниць (1,7% ринку).

Подіум замикає Volkswagen Polo, проданий у кількості 223 847 шт. (1,6% ринку), а четверте місце у Dacia Sandero (209 748 шт.; 1,5% ринку). П'ятий – Volkswagen Tiguan (-1 позиція у рейтингу; 207 520 шт.; 1,5% ринку). За ним слідує Peugeot 2008 (203 863 шт.; 1,4% ринку).

Toyota Yaris реалізований у Європі в кількості 199 263 шт. (+12 позицій у рейтингу; 1,4% ринку), за нею слідує Opel Corsa (-2 позиції в рейтингу; 198 938 шт.; 1,4% ринку). Далі – Volkswagen T-Roc (+4 позиції у рейтингу; 194 870 шт.; 1,4% ринку).