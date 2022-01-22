Нутриціолог назвала вуглеводи, від яких не товстіш
Не всі вуглеводи однакові корисні. І кожен із них виконує певну функцію в нашому організмі. Як же вибирати вуглеводи, щоб залишатися стрункими і не погладшати, повідомляє РБК-Україна.
Нутриціолог Євгена Хелс про здорове харчування радить більшу частину свого раціону віддавати складним вуглеводам.
Крупи (особливо – безглютенові):
- гречка,
- кіноа,
- амарант,
- пшоно,
- бурий рис – рідше,
- Якщо немає проблем із переносимістю глютена, то можна використовувати пасту із твердих сортів пшениці,
- бездрожжевий хліб, бажано з цільнозернової крупи,
- крупи, що містять глютен – віддавати перевагу тим, що готуються довше 20 хвилин (геркулес, полба, спельта та інше).
Запечені крохмалисті овочі:
- запечений буряк,
- запечений гарбуз,
- запечена в мундирі картопля,
- батат,
- запечена морква.
А також пам'ятайте про резистентні крохмалі, які не розщеплюються ферментами підшлункової залози, він дістається бактеріям нашого товстого кишечника, живлячи його мікрофлору.
- Охолоджена в холодильнику картопля,
- охолоджений рис та паста,
- боби (надайте перевагу зеленим – свіжим, на користь приготованим),
- зелені банани,
- борошно із зелених бананів – дуже люблю готувати з неї десерти.
Фрукти
Правила: немає більше одного солодкого фрукту на день з цього списку.
- 1 банан,
- 150 гр манго,
- 150 гр ананасу,
- 1 хурма,
- 150 гр винограду,
- 2 інжири.
Намагатися їсти не більше 40 гр фруктози, а краще дотримуватися норми не більше 25 гр, якщо у вас є метаболічний синдром (інсулінорезистентність, наприклад), то не більше 15 гр.
Решту часу вживати фрукти з низьким ГІ, це менше 55!
Також вживайте в раціон клітковину, якщо хочете знизити загальне глікемічне навантаження їжі.