У Держдумі дали "зелене світло" процедурі визнання "ЛДНР"

У російській Держдумі наступного тижня обговорять ініціативу комуністів про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".﻿ Про це сьогодні вранці повідомив спікер Думи В'ячеслав Володін, повідомляє УНІАН.

За його словами, підтримати відповідне звернення до Путіна вже висловили готовність фракції "Справедливої Росії" та "ЛДПР" Володимира Жириновського.

"Думаю, депутатів від" Єдиної Росії "- вони неодноразово висловлювалися з цієї теми - також турбує питання захисту життя російських громадян і співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР". Запропоноване для розгляду питання дуже серйозне і відповідальне.

У зв'язку з цим правильно буде наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити дану ініціативу. Потім за підсумками - розглянути питання на Раді Державної Думи" , - сказано в повідомленні.

Володін звинуватив керівництво України в "ігноруванні Мінських угод" , а НАТО - у прагненні "окупувати Україну" . Він також заявив про необхідність "шукати рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян і співвітчизників " на окупованому Донбасі.

Раніше Комуністична партія РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до Володимира Путіна, закликавши його визнати "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей.