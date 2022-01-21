Дніпропетровщину сколихнув землетрус

Сьогодні вранці в Дніпропетровській області стався землетрус.﻿ Про це, посилаючись на дані Головного центру спеціального контролю, повідомляє УНІАН.

Відмічається, що землетрус зареєстровано на території Дніпропетровської області, у районі Кривого Рогу о 06:17.

Джерело землетрусу залягало на глибині 5 кілометрів, а його магнітуда склала 3,3 за шкалою Ріхтера.

"За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, що знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах" , - кажуть фахівці.

Вони пояснили, що коливання схожі зі струсом, що утворює легка вантажівка. Уважні спостерігачі помічають невеликі коливання легких предметів, трохи сильніше - на верхніх поверхах.

Найбільш потужні землетруси на території Дніпропетровської області зареєстровані 29 липня 2017 і 23 червня 2013 з магнітудами 4,1 і 4,5 відповідно.