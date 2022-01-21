Британія направила бійців елітного військового підрозділу в Україну

Група з близько 30 елітних британських військовослужбовців прибула в Україну, щоб допомогти навчити українські збройні сили новій протитанковій зброї, переданій нашій країні Великобританією. Це відбувається на тлі побоювань загрози нового російського вторгнення.﻿ Про це, з посиланням на Sky News, повідомляє Обозреватель.

Військовослужбовці полку рейнджерів – частини нещодавно сформованої бригади спеціальних операцій – вилетіли військовими літаками. Також протягом цього тижня в країну було доставлено близько 2000 пускових установок протитанкових ракет.

Видання зазначило, що Україні було передано протитанкову зброю нового покоління (NLAW), яка, за словами його виробників, є "першою в історії однобойовою ракетною системою, яка швидко виводить з ладу будь-який основний бойовий танк лише одним пострілом, завдаючи удару зверху".

Як повідомив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, невелика кількість британських військовослужбовців проводитиме навчання на ранніх етапах протягом короткого періоду в межах операції "Орбіталь", після чого повернеться до країни. Водночас чиновник додав, що ця підтримка призначена для озброєння малої дальності і лише оборонного характеру. За його словами, ці установки не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії.

Операція "Орбіталь" – це назва британської навчальної місії в Україні, яку було створено 2015 року.