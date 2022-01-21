Блінкен розповів про очікування від майбутньої зустрічі з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "у кращому разі" не очікує великих проривів за підсумками зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, яка пройде у Женеві у п'ятницю, повідомляє "РИА Новости".

"Я не чекаю великих проривів" , - відповів держсекретар в ефірі німецького телеканалу ZDF на питання про те, який результат можна очікувати "у кращому випадку".

Він зазначив, що останнім часом з Росією було проведено багато інтенсивних переговорів, їхні учасники мали змогу обговорити підсумки консультацій, на сьогоднішній зустрічі можна буде побачити, які висновки зробили сторони.

"Сподіваюся, що (на зустрічі) ми дізнаємося, чи зацікавлена Росія справді у врегулюванні розбіжностей через діалог та дипломатію чи ні" , - додав Блінкен.

Блінкен раніше прибув до Женеви, де у п'ятницю пройдуть його переговори з Лавровим. Як очікується, переговори розпочнуться о 12.00 за Києвом.

Джерела в обох делегаціях вказали, що переговори триватимуть від двох до двох з половиною годин, після чого Лавров та Блінкен окремо проведуть прес-конференції.