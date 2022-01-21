Глава Stellantis розкритикував повальний перехід на електромобілі

В інтерв'ю європейським ЗМІ він заявив, що відмова від ДВС на користь «зеленої» мобільності – рішення політиків, а не галузі, і підсумок такої стратегії може виявитися плачевним як для соціуму, так і для екології, яку ставлять у основу влади країн Європи, повідомляє Autoconsulting.

За словами Тавареса, електрокари – далеко не найкращий спосіб скоротити обсяги викидів вуглекислого газу. Є варіанти зробити це швидше та дешевше, не перекроюючи всю індустрію. Як приклад він згадав гібриди, вартість яких удвічі менша. Більше того, електрокару необхідно проїхати не менше 70 тисяч кілометрів, щоб вуглецевий слід, залишений при виробництві його тягової батареї, зрівнявся із середнім слідом від бензоелектричної машини, що також підтверджує дослідження Polestar.

Ще один негативний аспект – необхідність швидкої трансформації підприємств і ланцюжків поставок під електромобілі, якою виробникам доведеться зайнятися, щоб заборона на продаж машин ДВС у Європі не застала їх зненацька. Індустрія має бути готовою вже через 13 років і, за словами Тавареса, настільки радикальна зміна профілю створить соціальні ризики.

Так, щоб зробити електромобілі доступнішими, компаніям доведеться економити на персоналі, що виллється в масові звільнення. Першими від змін постраждають ділери, яких замінять онлайн-продажами. Незважаючи на це, дозволити собі такі автомобілі багато хто зможе лише завдяки державним субсидіям: тобто владі доведеться пускати значні бюджетні кошти на забезпечення купівельної спроможності.

Своїми негативними поглядами на електрифікацію Таварес схожий на главу Toyota Акіо Тойода, який не раз виступав із різкою критикою минулого року. Обидва топ-менеджери солідарні в тому, що стратегія досягнення CO₂-нейтральності має бути більш м'якою та гнучкою, проте водночас і Toyota, і Stellantis готують підконтрольні бренди до нової реальності. Так, японська компанія анонсувала будівництво гігантського заводу з виробництва акумуляторів, а Stellatis заявив про повний перехід Jeep на електроенергію в Європі.