Водій Tesla протримався 14 годин у снігову бурю

Чи може електромобіль протриматися 14 годин" на холостому ходу" на морозі? Відповідь на це питання дала недавня снігова буря на автомагістралі I-95 у Вірджинії, повідомляє РБК-Україна.

Через сильну снігову бурю безліч машин простояли на шосе I - 95 у Вірджинії цілих 14 годин. У їх числі виявилося і кілька електромобілів.

Водій Tesla Model 3, колишній високопоставлений співробітник Агентства з охорони навколишнього середовища Ден Каннінен так описав цю подію:

"Коли дорожній кошмар, нарешті, закінчився, водії автомобілів з ДВС вишикувалися в довгі черги на переповнених АЗС, а навігаційна система мого електромобіля направила мене до найближчої відкритої зарядної станції – вони встановлені через кожні десять миль уздовж автомагістралі. Незважаючи на екстремальні умови, які пережив мій електромобіль в той день, я все ж дістався до зарядного пристрою з запасом ходу в п'ятдесят миль (80 км)".

А ось як реалістично представив ситуацію інший учасник подій Алекс Лауер:

"Я використовував підігрів сидінь і рульового колеса, але також експериментував з використанням тільки обігріву простору для ніг. Для економії заряду, після досягнення в салоні комфортної температури кілька разів вимикав всі електроприлади на 15-30 хвилин. І машина впоралася з морозом набагато краще, ніж я очікував - Mach E пропрацював 12 годин з рівнем заряду 75 відсотків! Він використовував всього 50 миль пробігу (80 км). Думаю, бензиновий автомобіль на холостому ходу за цей час спалив би набагато більше палива".

Так, що на питання, поставлене на початку замітки, є відповідь: застрягти в снігову бурю на електромобілі - це не така катастрофа, якою її представляли. Що б сталося, якщо в снігову бурю на шосе I-95 застрягли б виключно електромобілі? Нічого особливого, ось тільки в атмосферу не були б викинуті тонни вуглекислого газу.